Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ne kadar?
27 Haziran benzin motorin fiyatları | Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı brent petrol fiyatlarında dalgalanmalara sebep oldu. Bu sebeple vatandaşlar sık sık benzin ve motorine zam gelip gelmediğini araştırıyor. Peki, bugün benzinin litresi ne kadar? Mazot fiyatı güncel 27 Haziran:
Son aylarda özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle aylardır akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar sık sık güncel rakamları araştırıyor.
Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ne kadar?
23 Haziran'da benzine 25 kuruş indirim yapıldı. Dolarda gerçekleşen düşüşün akaryakıta yansıması bekleniyor ancak indirim konusunda bir açıklama bulunmuyor.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 27,26 liradan satılıyor. Otogaz yani LPG'nin fiyatı ise 12 lira 40 kuruş seviyelerinde satılıyor.
Ankara'da ise benzin 27,38 TL seviyelerinde motorin ise ortalama 30,05 TL olarak satılıyor.
İzmir'de benzin ortalama 27,37 TL, motorin ise 30,06 TL civarında satılıyor.