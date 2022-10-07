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Ekonomi Güncel akaryakıt fiyatı | Motorin benzin lpg fiyatı 7 Ekim Cuma:
Ekonomi

Güncel akaryakıt fiyatı | Motorin benzin lpg fiyatı 7 Ekim Cuma:

Akaryakıt fiyatlarında artış devam ediyor. Son 3 günde motorine 3.kez zam geldi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-10-07 09:36:00 -
Güncel akaryakıt fiyatı | Motorin benzin lpg fiyatı 7 Ekim Cuma:

Akaryakıt fiyatlarında artış devam ediyor. Son üç günde üçüncü kez motorine zam geldi. 7 Ekim Cuma günü itibariyle motorinin litresine 1.53 TL zam geldi. Motorinin litresi ortalama 27.14 liradan satılıyor.

İstanbul

Benzin: 20,60 TL

Motorin: 25,61 TL

LPG: 10,24 TL

Ankara

Benzin: 20,74 TL

Motorin: 25,73 TL

LPG: 10,25 TL

İzmir

Benzin: 20,73 TL

Motorin: 25,76 TL

LPG: 9,98 TL

Akaryakıt fiyatı nasıl belirlenir?

Petrol Piyasası Kanunu gereğince 1 Ocak 2005 tarihi itibarı ile Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçilmiştir. Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre  depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uygulamakta veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbesttirler. Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturulmaktadır.

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