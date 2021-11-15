Günahın ‘Millisi’ yine satışta!

Milyonlarca Müslümanın imtihanı haline gelen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, bu yıl da insanları ağına çekmek için satışa çıkarıldı. Müslüman bir ülke olarak İslam ümmetinin son umudu olan Türkiye’de oynatılan kumarın hâlâ adının “milli” olması da tepki çekiyor.

“Milli adı altında kumarı meşrulaştırıyorlar”

Mil-Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu, “Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından bu tür oyunların kumar olduğunu ve haram olduğunu daha önce yayınladığı fetvalarda belirtmiştir. Yine adı ‘Milli’ olan ve birçok ocağı söndürecek olan bu oyun büyük sıkıntılara yol açıyor. Çoğu kuruluşta ‘Milli’ kelimesinin kullanılması yasak iken şans oyunları oynatarak insanların cebini boşaltan bir kuruluşta bu kelimenin kullanılması enteresandır. Devletimiz buna engel olmalıdır. Bu duruma sessiz kalmak kumarı meşrulaştırılmaktadır. Bu tür kumar içerikli oyunlarda sigarada olduğu gibi uyarılar olması gerekiyor. İnsanlara kısa yoldan zengin olma vaadiyle harama sürüklüyorlar. Müslüman bir ülkede özellikle İslam ümmetinin son umudu olan bir ülkede böyle şeyler yapılması çok üzücüdür” dedi.

“Müslüman içim şans oyunları haramdır”

Diyanet Birlik Sen Genel Başkanı Kenan Ak da, “ Müslüman milletimiz için yıllardan beri kanayan yara haline dönüşen ‘Milli’ piyango ve şans oyunları emek harcamadan para kazanma hayali birçok insanı psikolojik bunalıma sürüklediği gibi ailevi büyük yıkımlara da sebebiyet veriyor. İnsanlar kısa yoldan zengin olmanın hayaliyle helal kazandıkları paralarını harama çevirmek için kuyruğa giriyorlar. O kuyruklarda saatlerce de bekliyorlar. Vatandaşlarımız şans oyunlarına belki biraz daha masumane bakıyor olabilir, ‘Bir bilet almaktan bir şey olmaz. Ben kazanırsam bu parayı hayır işlerine harcayacağım, fakir fukaraya vereceğim’ diye vicdanını rahatlatabilir. Ancak haram para ile hayır yapılmaz. Devletimiz artık açıktan oynanan bu Milli Piyango kumarına dur demelidir. Hiçbir kimse ailesinin rızkını, helal kazandığı alın terini şans oyunlarına ve Milli Piyangoya harcamamalıdır” şeklinde konuştu.

Günahlar milli olmaktan çıkarılmalıdır!

Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Diva-Sen) Genel Başkanı Mustafa Çopursuz ise, “Boş hayaller peşinde koşuyorsa eğer insanlar sorumluluk sahibi merciler tarafından uyarılmaya ihtiyaç var. Çünkü hâlâ çeşitli yayınlarda reklamları yapılan piyango biletlerinin milli günah olmaktan ne zaman çıkarılacağını doğrusu merak ediyoruz” görüşünü dile getirdi.