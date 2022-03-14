"Günah yazmıyor melekler" diyerek 'seküler dostlarına' alkol ısmarlayan İBB 'hocası' Fatma Yavuz'a din dersi

İBB İnanç Masası biriminde çalışan Fatma Yavuz, "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur." diyerek nikah töreninde içki servisi yaptırdı. Bunun hayali olduğunu belirten Yavuz, "Melekler 'Sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz' demiyor." ifadelerini kullandı. 2019 yılında Diyanet'ten ihraç edilen Yavuz, daha önce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk milletini 'birden fazla kez soykırım yapmakla' suçlamıştı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Yavuz'un bu skandalı da masaya yatırıldı.

Konuyu değerlendiren Karahasanoğlu şunları söyledi:

"Aynı mantıkla devam edeceksek, işkembeden sallayarak fetva vereceksek devam edelim başörtülü hanım efendinin yaptığı gibi; başını aç. Melekler gelip, 'Sen başını açmışsın' demeyecek. Mini etek giy. Melekler gelip, 'Sen mini etek giymişsin' demeyecekler. Zina yap. Melekler 'Sen zina yapmışsın' demeyecekler. Devam et, bunun bir sınırı yok ki.

Samimi söylüyorum, alkol içilmesini teşvik ettiğine göre, şu toplantıda alkol alan birisi çıktığında bir kaza yaptığında, bu hanım efendi dinen de sorumludur, hukuken de sorumludur."