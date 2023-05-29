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Gündem Günah keçisi o oldu! CHP’liler istifaya çağırdı
Gündem

Günah keçisi o oldu! CHP’liler istifaya çağırdı

Yeniakit Publisher
2023-05-29 12:30:00 -
Günah keçisi o oldu! CHP’liler istifaya çağırdı

Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra CHP’liler onu günah keçisi ilan ettiler. İstifa sesleri yükselmeye başladı. Sosyal medyada "başarısızlığın nedeni CHP Genel Başkan Danışmanı Tuncay Özkan" yorumu yapıldı.

Seçimlerin ikinci turunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazanarak yeniden seçildi.

Sonuçların kesinleşmesiyle sosyal medyada da CHP seçmeni sert eleştiriler yaptı. CHP'liler yenilginin asıl sorumluları arasında ilk sıraya CHP Genel Başkan Danışmanı Tuncay Özkan'ı koydu.

Tuncay Özkan'ın istifa etmesini isteyen CHP'liler bu konuyla ilgili Twitter'da sohbet odaları açarak konuştu.


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