  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Günah çıkardı: Suçlu benim
Dünya

Günah çıkardı: Suçlu benim

Karabağ’da hezimet yaşayarak diz çöken Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan, günah çıkardı...

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:10:00 -
Günah çıkardı: Suçlu benim

28 yıldır işgal altında tuttukları Dağlık Karabağ’dan çekilerek Azerbaycan’a teslim etmeyi kabul eden Paşinyan, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama daha yaptı. Paşinyan, “Anlaşma benim ve halkım için inanılmaz derecede acı” ifadelerini yineleyerek, “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti (NKR) ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar ancak Erivan’ın Karabağ çevresindeki beş bölgeden vazgeçmeyi kabul etmesi halinde önlenebilecekti” ifadelerini kullandı.

“Savaş engellenebilir miydi” sorusuna evet cevabı veren Paşinyan, “En başında Karabağ çevresindeki beş bölgeden çekilmeyi kabul etseydik, savaş yaşanmayacaktı. Ancak bu durumda Karabağ’ın statü sorunu tam olarak çözülemezdi” dedi.

Yaşananlardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu ifade eden Paşinyan, “Karabağ çevresindeki topraklardan vazgeçmeli miydik? Ben dahil kimse bunu istemezdi” diye konuştu.

9 Kasım’da Rus lider Putin, Azeri lider İlham Aliyev ve Paşinyan, ateşkese ilişkin bir antlaşma imzalamıştı. Anlaşmayla Ermeniler, Karabağ’dan 1 Aralık’a kadar tamamıyla çekilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kemalist Nihat Genç’ten Meral Akşener hakkında bomba tanım
Siyaset

Kemalist Nihat Genç’ten Meral Akşener hakkında bomba tanım

Yazar Nihat Genç’in sosyal medyada İYİ Parti açıklamaları dikkat çekti. 'Gladio milliyetçisi’ diyen Nihat Genç, Meral Akşener’i radarına ald..
Göreve gelir gelmez bunu yapacak! Biden'ın ilk planı belli oldu
Dünya

Göreve gelir gelmez bunu yapacak! Biden'ın ilk planı belli oldu

ABD'de Donald Trump'a karşı seçimi kazanan Joe Biden'ın göreve gelir gelmez koronavirüs pandemisinden ağır darbe alan Amerikan ekonomisinin ..
Berat Albayrak ve Ali Babacan farkı hiç böyle anlatılmamıştı
Ekonomi

Berat Albayrak ve Ali Babacan farkı hiç böyle anlatılmamıştı

Yeni Akit gazetesi Ekonomi Editörü Buğra Kardan, ekonomi bakanlığı yapan iki isim Berat Albayrak ve Ali Babacan arasındaki farkı anlattı...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay