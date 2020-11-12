Günah çıkardı: Suçlu benim

28 yıldır işgal altında tuttukları Dağlık Karabağ’dan çekilerek Azerbaycan’a teslim etmeyi kabul eden Paşinyan, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama daha yaptı. Paşinyan, “Anlaşma benim ve halkım için inanılmaz derecede acı” ifadelerini yineleyerek, “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti (NKR) ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar ancak Erivan’ın Karabağ çevresindeki beş bölgeden vazgeçmeyi kabul etmesi halinde önlenebilecekti” ifadelerini kullandı.



“Savaş engellenebilir miydi” sorusuna evet cevabı veren Paşinyan, “En başında Karabağ çevresindeki beş bölgeden çekilmeyi kabul etseydik, savaş yaşanmayacaktı. Ancak bu durumda Karabağ’ın statü sorunu tam olarak çözülemezdi” dedi.



Yaşananlardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu ifade eden Paşinyan, “Karabağ çevresindeki topraklardan vazgeçmeli miydik? Ben dahil kimse bunu istemezdi” diye konuştu.



9 Kasım’da Rus lider Putin, Azeri lider İlham Aliyev ve Paşinyan, ateşkese ilişkin bir antlaşma imzalamıştı. Anlaşmayla Ermeniler, Karabağ’dan 1 Aralık’a kadar tamamıyla çekilecek.