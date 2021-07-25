Gün geçtikçe tehdit artıyor! Pitbull yine saldırdı

Hayvanları Koruma Kanunu teklifinin tekrar gündeme getirilmesinden sonra Pitbull, Tosa, Argentino gibi tehlikeli köpek türlerinin ithali satışı, beslenmesinin yasak olacağı konuşuldu. Mevcutlar ise kısırlaştırılacak.

Gün geçtikçe pitbull cinsi köpeklerin saldırı haberleri gelmeye devam ediyor. Bu saldırılar sonrası vatandaş Hayvanları Koruma Kanunu teklifini de baz alarak tehlikeli tür olan pitbull’ların gezdirilmesi ve serbest bırakılması halinde uygulanacak cezai işlemleri sorgulamaya başladı.

Afyonkarahisar'da da yine bir köpek saldırısı olayı yaşandı.

Afyonkarahisar'da pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Irak uyruklu 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir parkta 2 kişinin pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandığı bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Irak uyruklu Ali Hasan Albood Al E. (37) ile Sabar J'nin (39) pitbull cinsi köpek tarafından ısırılarak yaralandığını belirledi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden ayrılan köpeğin sahibi Murat A'yı aynı mahalledeki adresinde gözaltına aldı.

Köpek ise Afyonkarahisar Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.