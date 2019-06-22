Gün boyu ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi bu içecekle sağlayabilirsiniz

Özellikle sıcak yaz günlerinde insanların daha çok enerji takviyesine ihtiyaçları oluyor. Sabahları yataktan yorgun kalkmak, evden çıkmak istememek gibi sorunlarla karşı karşıyaysanız sizin acilen enerjiye ihtiyacınız var demektir. Bunun için eczanelerde satılan vitamin takviyelerini kullanabilirsiniz. Ancak daha doğal bir yol arıyorsanız; evde bir fincan kahve ile bu işi çözebilirsiniz.

İşte, enerji veren kahve tarifi

Bir fincan kahve

2 çay kaşığı hihdistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı sade yağ / ghee

Tüm malzemeleri bir mikser yardımıyla güzelce karıştırın.

Hazırladığınız kahveyi soğumasını beklemeden hemen için.

Arzu ederseniz kahvenize bir miktar süt, tatlandırıcı ya da tarçın ilave edebilirsiniz.

Enerji kahvesinin faydaları nelerdir?

Beynin daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

Konsantrasyon sorunu yaşamanın önüne geçer.

Gün boyu kendinizi daha enerjik hissedersiniz.

Aman dikkat!

Bu kahveyi her gün tüketmeniz sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. İçerdiği yağ nedeniyle özellikle kolesterol hastaları bu enerji içeceğinden uzak durmalılar. Sağlık sorunu olmayanlar içinse bu kahve haftada yalnızca bir kez öneriliyor.