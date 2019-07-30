Gümüşhanespor'da Fatih Akyel dönemi





GÜMÜŞHANE (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da teknik direktörlüğe Fatih Akyel getirildi.

Kulübün Tekke köyündeki tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Fatih Akyel, önceden de Gümüşhanespor'da görev yaptığını anımsatarak, ilk çalıştırdığı takımlardan biri olması dolayısıyla kırmızı-beyazlı ekibin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu belirtti.

Gümüşhane'de olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Akyel, kulübün yeni yönetimine kendisine duyduğu güven için teşekkür etti.

Akyel, önceki çalışmalarında da Gümüşhanespor'a önemli katkılar sağladığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Gümüşhane'nin yeri bende çok farklı ve çok sevdiğim bir yer. Halkını, takımını çok seviyorum. Çok güzel şeyler yaşadım ve yaşattım. Başarılı bir sezon geçirmiştik. Sürprizlerle geldik oraya kadar ve güzel şeyler yaptık. İnşallah onun devamında burada camiamızla, şehrimizle el birliğiyle güzel günler yaşamak istiyoruz. Zor bir süreç var. Başkanımız elini değil, gövdesini koydu taşın altına. Sıkıntılı bir durumumuz var. Çözülmeyecek şeyler değil. Hep beraber, el birliğiyle bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Bu sene ligin nabzını tutup güzel şeyler yapmaya, keyif vermeye çalışacağız. İkinci dönemimiz burada. Tekrardan güzel şeyler yaşayacağız."

Yeni dönemde yapılacak transferlere göre oyun sistemini hazırlayacakları bilgisini veren Akyel, "Güzel bir takım oluşturmak istiyoruz. Heyecan veren, göze hoş gelen futbol oynayan, ligin nabzını tutan bir takım oluşturacağız. Burası benim ilk göz ağrılarımdan. Gümüşhane şehrini, halkını, takımını seviyorum. Elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.





- Kulüp başkanı Durmuş'un açıklamaları





Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Yunus Emre Durmuş ise kongre sürecinin ardından gayretle Gümüşhanespor için çalıştıklarını söyledi.

Geride kalan yıllarda Gümüşhanespor'a güzel hizmetleri bulunan Fatih Akyel ile sözleşme imzalayarak çalışmalara başladıklarını aktaran Durmuş, Akyel ile istişare ederek 29 futbolcu ile görüştüklerini kaydetti.

Durmuş, bu oyunculardan 15'iyle görüşmeleri tamamladıklarını, 14'ü ile görüşmelerin devam ettiğini dile getirerek, şunları ifade etti:

"Gümüşhanespor'un şu anda önünde bir transfer yasağı sorunu var. Bununla ilgili İstanbul'da yöneticilerden oluşan bir komite, çalışma yapıyor. Bir hafta içerisinde neticeye kavuşmasını umut ediyoruz. Daha sonrasında da 7 Ağustos'ta Erzurum ya da Kızılcahamam kampında olacağız. Bugün itibarıyla fikstürümüz de çekildi. İnşallah güzel bir sezona Fatih hocamızla başlangıç yaptık. Şehrimizin de kenetlenip kanaat önderlerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizin bu sıkıntılı süreçte vefa sezonu olarak adlandırdığımız bu sezonda bizlere destek vermelerini bekliyoruz."