  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Aktüel

Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Yeniakit Publisher
2020-11-19 14:47:35 -
Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kar yağışı özellikle 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı, Yağmurdere Vadisi, Kostan Dağı, Artabel Gölleri Tabiat Parkı ile kentin yüksek rakımlı yerlerinde etkili oldu.

Mevsimin ilk karının düştüğü Zigana Dağı eteklerindeki Limni Gölü Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı yaklaşık 6 santimetreye ulaştı.

Beyaz örtüye bürünen tabiat parkında kartpostallık görüntüler oluştu.

Öte yandan, Meteoroloji yetkilileri, kentin yüksek kesimlerinde yarın ve cumartesi günü karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı beklendiğini belirterek, sürücüler ve vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yiğit Bulut’tan sert tepki: O üniforma hiçbirinize yakışmıyor! Çıkarın o üniformayı!
Spor

Yiğit Bulut’tan sert tepki: O üniforma hiçbirinize yakışmıyor! Çıkarın o üniformayı!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı-Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Türkiye – Macaristan maçı sonrası Türk futbolu ha..
Fransa’dan yola çıktı! Türkiye'ye ulaştı
Dünya

Fransa’dan yola çıktı! Türkiye'ye ulaştı

Fransa'nın Fos-sur-Mer Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
İstifa eden İYİ Partili Yavuz Temizer canlı yayında bombaladı! İP Genel Sekreteri Poyraz'ın gıkı çıkmadı
Gündem

İstifa eden İYİ Partili Yavuz Temizer canlı yayında bombaladı! İP Genel Sekreteri Poyraz'ın gıkı çıkmadı

İYİ Parti'deki FETÖ iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan eski İYİ Partili Yavuz Temizer katıldığı televizyon programında partiyle ilgil..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay