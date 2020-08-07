Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bir mahalledeki karantina uygulaması bitti
GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Erenkaya mahallesinde, yeni tip koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında 24 Temmuz'da başlayan karantina sona erdi.
Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Erenkaya Mahallesi'nin 24 Temmuz'da karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Açıklamada, mahallede koronavirüs (COVİD-19) nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin Şiran İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereğince bu akşam 19.00 saatinde sonlandırıldığı kaydedildi.