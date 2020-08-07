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Aktüel

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bir mahalledeki karantina uygulaması bitti

Yeniakit Publisher
2020-08-07 19:37:13 -
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bir mahalledeki karantina uygulaması bitti

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Erenkaya mahallesinde, yeni tip koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında 24 Temmuz'da başlayan karantina sona erdi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Erenkaya Mahallesi'nin 24 Temmuz'da karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, mahallede koronavirüs (COVİD-19) nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin Şiran İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereğince bu akşam 19.00 saatinde sonlandırıldığı kaydedildi.

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