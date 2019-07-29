Gümüşhane'de trafik kazası: 2 ölü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Temel Şimşek (59) yönetimindeki otomobil, ilçeye bağlı Karşıyaka köyü yol ayrımında şarampoleyuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Temel Şimşek ile eşi Fatma Şimşek, yaşamını yitirdi.

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