Gümüşhane'de PKK'ya ait gizli sığınak bulundu
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bulunan, PKK'lı teröristlerin barındığı sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.05 Eylül 2018 Çarşamba 17:04
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir sığınak bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Kürtün ilçesi kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Er Hüseyin Özdemir adı verilen operasyonda teröristlerce kullanılan sığınak tespit edildi.
Sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilirken, delil niteliğinde olmayanlar olay yerinde imha edildi.
Bölgede terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.
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