  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gümüşhane'de otomobil devrildi: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 23:02:50 -
Gümüşhane'de otomobil devrildi: 3 yaralı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alperen Erdem'in kullandığı 34 JA 6910 plakalı otomobil, Trabzon-Gümüşhane karayolu Canca Mahallesi Kamberli Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi.

Kazada otomobilde sıkışan Alperen Erdem, Yunus Emre Çalık ve Ömer Faruk Çalık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Bu sırada otomobil Harşit Çayı'na düşmemesi için halatlarla bağlandı.

Yaralı üç kişi 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.






Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs testlerin yarısı pozitif çıkıyor! O ilimizde kıpkırmızı oldu
Gündem

Koronavirüs testlerin yarısı pozitif çıkıyor! O ilimizde kıpkırmızı oldu

Dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan koronavirüs pandemisi Batman'da korkutucu boyutlara ulaştı. Kentin koronavirüs yoğunluğu gösteren h..
Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi
Dünya

Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi

Gazze Şeridi'nde bulunan bir grup direnişçi, Akdeniz'de füze testi yaptı. Bölgeye yakın isimlerin aktardığına göre 5 füze ateşlendi...
Dikkat çeken paylaşım: Bu gece uyumayın
Gündem

Dikkat çeken paylaşım: Bu gece uyumayın

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı