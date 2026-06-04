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Yerel Gümüşhane'de kabus gibi 2 saat! Dolu ve sağanak kenti vurdu yüksek kesimler beyaza büründü!
Yerel

Gümüşhane'de kabus gibi 2 saat! Dolu ve sağanak kenti vurdu yüksek kesimler beyaza büründü!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Gümüşhane'de kabus gibi 2 saat! Dolu ve sağanak kenti vurdu yüksek kesimler beyaza büründü!

Gümüşhane genelinde öğleden sonra başlayan dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti. Yaklaşık 2 saat boyunca aralıklarla etkisini sürdüren şiddetli yağışın ardından kentte sel ve su taşkınları meydana geldi.

Gümüşhane'de yaklaşık 2 saat etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle su taşkınları meydana gelirken, yüksek kesimler beyaza büründü.

Kent genelinde öğleden sonra başlayan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 2 saat boyunca aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yer yer sel ve taşkınlar yaşanırken, iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde metrekareye 26 kilogramın üzerinde yağış düştü. Yağışla birlikte özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan dolu, zemini tamamen beyaz örtüyle kapladı.

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