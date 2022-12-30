  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Gümüşhane’de gizli buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 6 yaralı
Yerel

Gümüşhane’de gizli buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 6 yaralı

Gümüşhane-Trabzon kara yolunda gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 09:13:00 -
Gümüşhane’de gizli buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 6 yaralı

Dün akşam yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Gümüşhane-Trabzon karayolunda arka arkaya 3 ayrı trafik kazası meydana geldi.

İlk kazanın sabahın erken saatlerinde gerçekleştiği Gümüşhane’de, Torul istikametine ilerleyen Recep Yazıcı yönetimindeki araç Taşocagı Tüneli girişinde kayarak kontrolden çıktı. Takla atarak tünel içerisinde duran araçta bulunan sürücü Yazıcı ve Fahrettin Meral yaralandı.

Bu kazadan birkaç saat sonra Torul istikametinden Gümüşhane istikametine ilerleyen Emrah Günaydın yönetimindeki tır Harmancık köyü mevkiinde yolun buzlu ve kaygan olması nedeniyle kayınca aynı yönde yanından geçen Mesut Erdem yönetimindeki kamyonete çarptı.

 Kazada kamyonet sürücüsü Mesut Erdem hafif şekilde yaralandı. Aynı yoldaki son kaza ise Harmancık Tünelinde gerçekleşti. Torul istikametine ilerleyen Resul Balcı yönetimindeki kamyonet kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü Balcı ile araçta bulunan Ramazan Mehmet Açılel ve Mustafa Boşnak yaralandı.

Yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesi ve çevre hastanelerde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23