Gümüşhane'de feci kaza! Mezarlığa çarparak durabildi

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Küme Evleri Sokak üzerinden şehir merkezi istikametine ilerleyen Erkan Köprülü (39) yönetimindeki 29 DB 937 plakalı kamyonet, dik rampadan inerken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç kentin en büyük mezarlığı olan Emirler Mezarlığı duvarını yıkıp çam ağacına çarparak durabildi.

Kazada sürücü Erkan Köprülü ile 11 yaşındaki İsmail Köprülü çarpmanın etkisiyle araçta sıkışınca olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Araçta bulunan yolcular Leyla Köprülü (37), Elif Dener (2), Merve Dener (7), Dilek Dener (32) 112 Acil Servis ekiplerinde Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.