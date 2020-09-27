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Yerel Gümüşhane'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Yerel

Gümüşhane'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Gümüşhane'de Bilgi Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 14:43:00 -
Gümüşhane'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Gümüşhane’nin Şiran ilçe sınırları içinde kalan Erenkaya Mahallesi’nden yola çıkan Mehmet Duran Özkaya kontrolündeki 06 DV 8700 plakalı otomobil, Osman Gayret idaresindeki 69 AS 668 plakalı araç ile Bilgi Mahallesi yol ayrımında bulunan kavşakta kafa kafaya çarpıştı.

İhlas Haber Ajansı’nın aktardığına göre, kaza sırasında sürücülerle birlikte toplam 8 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hızlı bir şekilde 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza alanına çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ardından yaralı vatandaşlar, ambulans ile çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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