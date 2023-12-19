Gümüşhane'de 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntıdan dakikalar sonrasında da Erzincan, 3.7 büyüklüğündeki depremle sallandı.
Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli felaketleri yaşayan Türkiye'nin farklı noktalarında son günlerde peş peşe depremler yaşanıyor.
Aynı dakikalarda Gümüşhane ve Erzincan'da deprem oldu.
Gece saatlerinde 4.3 büyüklüğündeki depremle sarsılan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde saat 23.23'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem 15.68 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sarsıntı çevre illerden hissedildi.
Erzincan da sallandı
Saat 23.28'de bu kez Erzincan merkezde 3.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
7 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı çevre illeri de etkiledi.
Gümüşhane Valisi: Olumsuz ihbar yok
Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit merkezli 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası kendilerine ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmadığını açıkladı.
Vali Tanrısever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Kelkit ilçemiz Cemallı Köyü merkezli saat 23:23’te 4.1 şiddetinde meydana gelen depremde tarafımıza ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmamaktadır. Görevli personeller tarafından sahada tarama faaliyeti yapılmaktadır. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun.
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