Gümüşhane'de 30 yıldır işlenmeyen araziler aspirle ekonomiye kazandırıldı

GÜMÜŞHANE (AA) - VEYSEL KARA - Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde, belediye şirketi marifetiyle gerçekleştirilen projeyle 30 yıldır ekilmeyen arazilerde aspir üretildi.

Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel, göreve gelmesinin ardından ilçedeki tarımsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla belediye bünyesinde Şiran Bel 1877 Tarım AŞ'yi kurdu.

Şirket marifetiyle ilçede 30 yıldır ekilmeyen yaklaşık 4 bin dönüm arazinin sahipleri, özel şirketle buluşturuldu.

Yaklaşık 74 çiftçinin, belediye şirketi ve özel şirketle sözleşme imzalamasının ardından ilçede 6 bin 141 dönüm alana aspir ekildi. Geçen yıl ağustos ayında ekilen aspir bitkisinin ilk hasadı başladı.

Başkan Mutlu Özel, AA muhabirine, göreve geldiğinde ilçenin tarımsal kapasitenin artırılması noktasında projeler geliştirdiğini anlattı.

Bölgenin tarım ve hayvancılık anlamında önemli bir avantajı bulunduğuna işaret eden Özel, çiftçinin kalkınması amacıyla ekonomik değeri yüksek ürünlere yöneldiklerini belirtti.

Özel, arazileri değerlendirmek için Ordu'dan bir firmayla anlaştıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Bize bitkinin tohumunu, gübresini ve akaryakıtını sağlamalarını istedik. Biz de belediye olarak aracı olup sözleşmeli çiftçilik modeli oluşturup ürünü ektirmeyi teklif ettik. Firma ile anlaşama sağladık. İlçemizde çiftçilerimize bu işi anlattık. 74 çiftçimizle beraber bu yola çıktık. Tohumunu gübresini akaryakıtını sağladık. Ekiminde yardım ettik. Alet ekipman desteği sağladık ve bugüne getirdik."

Projede hasat aşamasına geldiklerini ifade eden Özel, boş arazileri tarıma kazandırmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Özel, amaçlarının bölgede ekonomik değeri yüksek ürünler üretip çiftçiye ekstra gelir sağlamak olduğuna dikkati çekerek, "Bunu yaparken de 30 yıldır ekilmemiş arazileri kullandık. 6 bin 141 dönüm araziye aspir ektik. Bunun 4 bin dönümü ise 30 senedir hiç ekilmemiş, işlenmemiş, herhangi bir ürün elde edilmemiş araziler. Bu hasat Şiran'a 3 milyon liralık katma değer sağlayacak." dedi.

Ticaret yapmaktan ziyade çiftçiye destek sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Özel, aspirin yalancı safran olarak da anıldığını ve E vitamini açısından özellikle Çin'de büyük rağbet gördüğünü aktardı.

- Gelecek yıl hedef 20 bin dönüm alanı ekmek

Özel, gelecek yıl Şiran'da ekim alanını 20 bin dönüme çıkarmayı hedeflediklerine işaret ederek, komşu ilçeler Kelkit ve Köse'deki arazileri de projeye dahil etmek istediklerini söyledi.

Nihai olarak 100 bin dönüm ekili alan kazanmayı hedeflediklerini aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Bu şekilde bölgemize farklı yatırımların gelmesini amaçlıyoruz. Şiran'da 35 bin dönüm arazi var ve bunun en az yüzde 80'ini ekmek istiyoruz. Hiç boş arazi bırakmak istemiyoruz. Bu şekilde de Türkiye'nin ekonomisine ciddi katkılar sağlamak istiyoruz. Özellikle Kovid-19 virüsüyle dünya mücadele ediyor. Bu da bize dünyada gıdanın öne çıktığı bir süreci gösterdi. Biz de bu yönde ülkemize ve ilçemize katkı sağlamak istiyoruz. Bu desteklerle birlikte çiftçimizin ürünü bir kat daha değerlenecek."

- Üretici mutlu

Babuş köyündeki arazisinde ürününü hasat eden 56 yaşındaki İlhan Turan da projeden son derece memnun olduğunu söyledi.

Belediye ve Başkan Özel'e teşekkür eden Turan, "Bu yıl 450 dönüm arazimi işledim. Bunun 150 dönümüne aspir ekildi. Bu üründen tahmini olarak 50 ile 100 bin lira gelir elde edeceğim. Parasından ziyade arazimin işlenmesi önemliydi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.



