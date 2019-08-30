Gümüşhane’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Gümüşhane’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına Valilik ve Belediye Çelenklerinin sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın günün anlam ve önemiyle ilgili mesajı okundu. Buradaki program anıt önünde hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Program kapsamında daha sonra Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Valilik fuaye alanında günün anısına düzenlenen resepsiyonda konuşan Vali Taşbilek, “Türk milli mücadelesinin bütün şifresi ‘ya istiklal ya ölüm’dür. Ömrü boyunca bağımsız yaşamış bir milletin asla kendisine zincir vurulmasını kabullenemeyişinin mücadelesi, başkaldırışı, yazdığı destanın adıdır 30 Ağustos. Bu millet şereflice, özgürce yaşamayı herşeye bedel olarak saymıştır. Bu mücadele de temeli kan, gözyaşı olan ama ayrıca temelinde birlik, beraberlik, yiğitlik olan bir destanı başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde, önderliğinde kahraman ordumuzla, bütün silahlı kuvvetlerimizle, askerimizle, milletimizle elindeki çorabı, ayağındaki çarığı hiç çekinmeden ordusuna teslim eden kahraman bir milletin topyekün başarısıdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı ve bu mücadelede o günde bugün de milletin birliği ve beraberliği uğrunda can veren aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum” dedi.

“Bu savaşın ardından geçen 97 yılda da çok değişik oyunlar gördük”

Çok büyük bir mücadelenin ardından gelen bu zaferin aynı zamanda beklenen Cumhuriyetin de kaynağı olduğunu dile getiren Vali Taşbilek, “Bu savaşın ardından geçen 97 yılda da çok değişik oyunlar gördük. Bize düşen birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza ederek, yokken bile kardeş olan omuz omuza olan Türk milleti varken bu birlik ve beraberliğini daha da yükselterek çok büyük bir kardeşlikle omuz omuza vererek ülkemizin içinde, dışında oynanan oyunlara karşı güçlü olacağız, bir olacağız, beraber olacağız ve hep birlikte büyük Türk milleti olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar tutma noktasında hepimiz büyük gayret göstereceğiz” diye konuştu.

Programda konuşan Jandarma Yüzbaşı Tolga Battı ise, 30 Ağustos tarihinin Türk ulusunu esir etmek isteyen emperyalist güçlere karşı kadınıyla, çocuğuyla, ordusuyla topyekün verdiği bir savaşın ve milletin ulusal benliğini kurtardığı zafer destanının yazıldığı gün olduğunu söyledi.

Şehit aileleri ve gazilerin de katıldığı program günün anısına yaş pasta kesimiyle sona erdi.