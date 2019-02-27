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Gümüşhane’de 10 bin fidanlık yerel meyve çeşidi bahçeleri kurulacak

Gümüşhane Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yerel meyve çeşitlerinin neslinin korunması amacıyla hayata geçirdiği ‘Yerli Meyve Çeşitlerimizin Gen Kaynaklarının Korunması Projesi’ kapsamında 10 bin fidandan oluşan yerel meyve çeşidi kapama bahçeleri kuracak.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:16
Gümüşhane’de 10 bin fidanlık yerel meyve çeşidi bahçeleri kurulacak

Gümüşhane Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yerel meyve çeşitlerinin neslinin korunması amacıyla hayata geçirdiği ‘Yerli Meyve Çeşitlerimizin Gen Kaynaklarının Korunması Projesi’ kapsamında 10 bin fidandan oluşan yerel meyve çeşidi kapama bahçeleri kuracak.


Konuyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, 2018 yılında başlatılan proje kapsamında Gümüşhane’deki mevcut Göbek, Misket, Gelin, Arap Kızı, Sandık, Söğüt, Mahsusa, Değirmen, Bey yerli elma elmaları ile Çermail, Cinci, Hacıhamza, Mehrami, Meylik, Şalgam, Arpa, Kabak, Bıldırcın, Menendi armutları, beyaz dut, karadut, Erdevir ve Üzüm isimli erik çeşitlerinden alınan 10 bin adet kalemin Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilerek uygun anaçlara aşılama yapıldığını, bu anaçlardan yetiştirilen fidanlardan Gümüşhane’deki üreticilere yeni bahçe tesisi yapılacağını söyledi.


Gümüşhane Merkez, Torul, Kürtün ve Şiran ilçelerinde tamamı hibe olacak şekilde meyve bahçeleri tesis edileceğini ifade eden Birşen, “Bu yıl dikime hazır olacak olan 10 bin adet fidanlar kurulacak olan kapama meyve bahçeleri İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli teknik personellerce kontrol edilerek beyan edilen alanlarda yapılan kontroller sonrası onay verilecek olup çiftçilere teknik destek verilecektir” dedi.


Gümüşhane’ye özgü bu çeşitlerden meyve bahçeleri kurmak amacı ile çiftçilerin en az bir dönüm alana sahip olmak şartı ile meyve fidanları için İl ve İlçe Müdürlüklerine dilekçe ile başvurmaları gerektiğini belirten Birşen, çiftçilerin talebi doğrultusunda sonraki yıllarda da bu çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:16
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