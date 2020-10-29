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Aktüel Gümüşhane Örümcek Ormanları'ndaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor
Aktüel

Gümüşhane Örümcek Ormanları'ndaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-29 11:56:06 -
Gümüşhane Örümcek Ormanları'ndaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Örümcek Ormanları'nda dün çıkan ve kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Yeşilköy köyüne bağlı Örümcek Ormanları'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin zorlu mücadelesiyle dün gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Bölge ilçeler ve ilden takviye edilen orman teşkilatı ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Trabzon, Rize, Bayburt ve Gümüşhane'den 200'ü aşkın kişilik ekipler de alandaki soğutma çalışmalarına destek veriyor.

Soğutma çalışmaları nedeniyle zaman zaman bölgeden yoğun duman yükseliyor.

Öte yandan ilçeye bağlı Üçtaş köyü Kez mevkisindeki örtü yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bölgede yaklaşık 1 kilometrelik alandan çekilen hortumlarla alana müdahale ediliyor.

Her iki yangın noktasında da şu ana kadar yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum gözlemlenmiyor.


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