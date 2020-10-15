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Aktüel Gümüşhane cezaevinde hayatını kaybeden hükümlünün ölümünü müfettişler inceleyecek
Aktüel

Gümüşhane cezaevinde hayatını kaybeden hükümlünün ölümünü müfettişler inceleyecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla görevlendirilen iki Bakanlık müfettişi, yaşanan olayda ihmal olup olmadığını inceleyecek

Yeniakit Publisher
2020-10-15 14:28:07 -
Gümüşhane cezaevinde hayatını kaybeden hükümlünün ölümünü müfettişler inceleyecek

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hayatını kaybeden Mustafa Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin inceleme yapmak üzere 2 Bakanlık müfettişi görevlendirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakan Gül, Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin ayrıntılı inceleme yapılması için müfettiş görevlendirilmesi talimatı verdi.

Bakan Gül'ün talimatıyla görevlendirilen 2 bakanlık müfettişi, yaşanan olayda ihmal olup olmadığını inceleyecek.

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