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Ekonomi Gümüş bu hafta ne yapar?
Ekonomi

Gümüş bu hafta ne yapar?

Altından sonra ülkemizde en çok yatırım yapılan Gümüş kurlarındaki son durum ne? Gümüş fiyatlarında durum ne? Bu hafta gümüş kaç lira olur? İşte uzman isimden gümüş tahmini...

Yeniakit Publisher
2021-03-14 16:57:00 -
Gümüş bu hafta ne yapar?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş’ten altın ve gümüş yatırımcısı için tüyolar verdi. Geçen hafta 408 lira ile 420 lira arasında işlem gören gram altın için İslam Memiş, yaz alarında gram altının 500 lirayı, gram gümüşün de 10 lirayı aşacağını söyledi.

Gümüş bu hafta ne kadar olur?

Altın ve gümüş piyasasında aşırı oynaklık sürerken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara dikkat çeken uyarılar ve tahminler geldi.

Gümüşün gram fiyatında teknik seviyelerin test edildiğini ifade eden İslam memiş, "Gümüşün gramı geçen haftayı 6.30 seviyesinin üzürde kapattı. 6.30’un destek seviyesi olması gümüşün gramının 6.50-6,52 seviyesini test edilmesi tahmin edebiliriz. Emtia fiyatları dolardan güç toplayarak yükseliş trendini sürdürecek. Önümüzdeki hafta altın ve gümüş fiyatlarının yukarı yönlü hareket gedeceğini tahmin ediyorum" diye konuştu.

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