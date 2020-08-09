Gümüş, altını tahtından etti

Mart ayında 2.50 lira olan gümüşte şu anda 7.5 lira seviyelerine geldik. O günlerde ‘gümüş alan kazanacak’ tavsiyemize uyanların şimdi nasıl mutlu olduklarını görüyoruz. Bu noktada bir tavsiyem daha olacak… Yatırımcı olmak al-satçı olmak değildir. Özellikle altın ve gümüş gibi emtialarda orta ve uzun vadeli yatırım yapanlar günü birlik düşünenlere göre çok daha kârlı çıkacaktır. Türk yatırımcılarındaki al-sat alışkanlığını diğer ülkelerin yatırımcılarında görmüyoruz. Belki de yabancılar bu yüzden daha kazançlı çıkabiliyor. Onlar daha sabırlı oldukları için stratejilerinde başarılı oluyor. Bizde analistlerin de öngörü ve tahminleri artık al-sat üzerinden yürümeye başladı.

Ben bu durumu aynen bir kumar bağımlılığı gibi tehlikeli görüyorum. Unutulmamalıdır ki belirsizliğin arttığı bu dönemlerde öngörülerde yanılma payı artar. Bu nedenle vatandaşlarımız birikimlerini uzun vadeli olarak düşünerek farklı enstümanlarda değerlendirmeliler.