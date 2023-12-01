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Yerel Gümrükte 63 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi!
Yerel

Gümrükte 63 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
2023-12-01 17:08:00 -
Gümrükte 63 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi!

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ambarlı Limanı'nda 63 kilogram captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ambarlı Limanı'nda 63 kilogram captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ise 32 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gerçekleştirilen operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Bolat, yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerimiz, gümrük kapıları ve limanlarımızda uyuşturucuyla mücadelesine aralıksız devam ediyor. İstanbul Ambarlı Limanı’nda 63 kilogram ağırlığında 359 bin adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Gürbulak Gümrük Kapısı’nda ise 32 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Yaklaşık değeri 66 milyon TL olan yakalamalarla gençlerimiz başta olmak üzere kişi ve toplum sağlığını tehdit eden, uyuşturucu ticareti yapan terör ve organize suç örgütlerine büyük bir darbe indiren gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı. (İLKHA)

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