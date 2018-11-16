“Gümrük vergisi indirimi yerli ayçiçek üretimini bitirir”

YENİ AKİT / GAZİANTEP

Güney ve Güneydoğu Anadolu Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (GÜNYAĞDER) Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, ayçiçek tohumu ve yağında gümrük vergi oranlarının sıfırlanması veya düşürülmesi kararının telafisi mümkün olmayacak zararlara yol açacağını ve ayçiçek tohumunun yerli üretimini bitireceğini belirtti.

6 aylık stok var

Bölgede faaliyet gösteren sanayicilerin çiftçinin mahsulünün hemen hemen tamamını alarak yaklaşık 6 aylık bir hammadde stoku yaptığını ifade eden Çomu, şunları söyledi: “Depolama ve stok maliyetini göz önünde bulundurunca 2 bin 400 TL olan hammadde ton fiyatının maliyeti sanayiciye yaklaşık 2 bin 800 TL’yi buldu. Oysa günümüz döviz kuru, vergi oranıyla dahi zarar eden sanayici, bugün sıklıkla gündeme getirilen ithalatta sıfır vergi kararı alınması halinde, telafisi mümkün olmayan zararlar yaşayacaktır. Sıfır vergili ithalat kararının alınması durumunda, önümüzdeki yıl ve daha sonraki yıllarda sanayici yerli Ayçiçek tohumu almayı bırakıp, ithal hammaddeye yönelecektir. İthalatta sıfır vergi kararı alınması halinde sanayici, depolama ve stok maliyeti olmayan ithal hammaddeye yönelecektir. Bunun en büyük zararını ise çiftçimiz yaşayacaktır. Ülkemiz dış ticaret dengesinde önemli bir yekûnu oluşturan bitkisel yağ sektörü, tamamen dışa bağımlı hale gelerek, cari açığın artmasına sebep olacak ve çiftçimizin yerli üretimi büyük zarar görecektir. Yerli hammaddenin sürdürülebilir bir biçimde yetişmesi adına taşın altına elini sokan çiftçi ve sanayiciler, ithalatta sıfır vergi kararının uygulanması halinde geri dönüşü mümkün olmayan bir yara alacaktır.”

Vergi yüzde 23 olmalı

“Sektörümüzün bu sıkıntıları bertaraf edebilmesi ve kısmen de olsa rahat bir nefes alabilmesi için, ayrıca yerli ayçiçeği üreticisinin desteklenmesi adına ithal ayçiçek tohumu ve yağında gümrük vergi oranının bir an önce minimum yüzde 23-27 arasına getirilmesi tarihi bir sorumluluktur. Ayçiçek tohumu ve yağında gümrük vergi oranı düşürülmesi gündeme alınacaksa, ancak yerli hammaddenin fabrikalar tarafından işlenmesinin bittiği Şubat ayından sonra gündeme alınmalı. Gümrük vergi oranları ile ilgili uygulamalar da ayçiçek hasadının başladığı Haziran ayından önce sonlanmalı ki, sanayici çiftçinin ürettiği yerli hammaddeyi almaya devam etsin” dedi.