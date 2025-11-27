  • İSTANBUL
Kobi Gümrük ve dijitalleşme başlıkları masaya yatırıldı
Kobi

Gümrük ve dijitalleşme başlıkları masaya yatırıldı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gümrük ve dijitalleşme başlıkları masaya yatırıldı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen 'Gümrük ve Dış Ticarette Gündem' panelinde, sektöre yön veren uzmanlar gümrük süreçlerinden dijital dönüşüme kadar birçok kritik konuda güncel değerlendirmeler yaptı.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen “Gümrük ve Dış Ticarette Gündem” paneli, sanayiciler ve dış ticaret profesyonellerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe ev sahipliği yapan İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, organizasyonun koordinasyonunu yürüten Asset GLI Ege Bölge Müdürü Bahar Güngör Çördük ile birlikte katılımcılara teşekkür etti. Panelde dış ticaret ve gümrük süreçlerine ilişkin önemli konular, alanında uzman isimler tarafından değerlendirildi. Konuşmacılar arasında Asset GLI Teşvik ve Teminat Yöneticisi Arzu Kosovalı, Mevzuat Direktörü Önal Yılmaz, Genel Müdür Yardımcıları Emrullah Yardımcı ve Barış Çakır, İş Geliştirme Müdürü Hüseyin Dinsever yer aldı.

 

Dijital dönüşümün etkileri

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Barış Çakır, gümrük ve dış ticaret alanında dijital dönüşümün etkilerine dikkat çekti. Etkinlikte, gümrük ve dış ticarette dijitalleşme, stratejik veri yönetimi, dahilde işleme rejiminin avantajları ve uygulama esasları, ihracatta devlet destekleri başlıklarında güncel bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar, global ticaretteki yeni eğilimler, mevzuat değişiklikleri ve dijital sistemlerin ihracat-ithalat süreçlerine etkisine dair pratik örnekler üzerinden bilgilendirildi. İAOSB yönetimi, sanayicilerin dış ticaret süreçlerini daha etkin yürütmelerine katkı sunmak amacıyla benzer bilgilendirme etkinliklerinin önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini açıkladı.

