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Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor

Gümrük muhafaza ekiplerince 9 ayda havalimanlarında yapılan operasyonlarda yakalanan kaçak eşyaların toplam değeri 127 milyon liraya ulaştı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 17:31
Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekiplerince yılın 9 ayında havalimanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen kaçak eşyaların toplam değeri 127 milyon lirayı buldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucuyu midesinde taşıyarak seyahat eden kuryelerin saptanması için "yutucu tespit cihazı" ve 3 boyutlu tarama yapabilen "CT tomografi cihazı" kuruldu.

Öte yandan, gümrük muhafaza ekiplerince Varış Öncesi Yolcu Bildirim Programı ve Hava Takip Sistemi ile Türkiye'ye gelecek yolcular risk analizine tabi tutularak, şüpheli yolculara odaklanıldı. Sayısı artırılan bagaj tarama sistemleri ve dedektör köpeklerin yanı sıra, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede uzmanlaştırılmış NarkoKim Kısım Amirlikleri sayesinde havalimanlarında kaçakçılıkla mücadelede elde edilen başarı bir üst seviyeye taşındı.

Bu kapsamda, 2019 yılının 9 ayında risk analizi ya da istihbarat çalışması neticesinde 10 milyon lira değerinde uyuşturucu, 13,5 milyon lira değerinde cep telefonu ve 8 milyon lira değerinde elektronik sigara ile tütün mamulleri başta olmak üzere ele geçirilen kaçak eşyanın toplam değeri 127 milyon liraya ulaştı.

 

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 17:31
  1. İstanbul
  2. Gümrük Muhafaza
  3. kaçakçılık
  4. Ticaret Bakanlığı
  5. Anadolu Ajansı

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