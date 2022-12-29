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Gündem Gümrük Müdürü, personelini tokatladı
Gündem

Gümrük Müdürü, personelini tokatladı

Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Osman Erdoğan, vergi mükellefleri ile yaptığı toplantıda bir gümrük muhafaza memuruna "Eşek sıpası" diyerek tokat attı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayla ilgili Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 12:46:00 -
Gümrük Müdürü, personelini tokatladı

Sosyal medyada infiale neden olan görüntülerde sahnede konuşan Gürbulak Bölge Müdürü Osman Erdoğan, ayakta duran iki gümrük muhafaza memurunu göstererek "İhtar aldığı gün sözleşmesi feshedilir. Ama bu adam öyle değil, bak sakallı gelmiş. Eşek sıpası" diyerek tokat atıp hakaret ediyor.

Bakanlık harekete geçti

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili Ticaret Bakanlığı'nın Twitter hesabından Osman Erdoğan'a ilişkin paylaşım yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan hakkında, bugün sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yayımlanan videolarda yer alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi ve soruşturulması için Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir."

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Yorumlar

durum nedir

gercekse arastırılır gerekli kanuni işlemler yapılır devlet memurları kanununda makam mevki olabilir ama yargılama usülu herkese eşittir
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