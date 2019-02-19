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Gümrük mevzuatı değişti ihracatçı zora girdi

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, Gümrük Mevzuatında yapılan değişikliğin ihracatçıları zor durumda bıraktığını ifade etti.

19 Şubat 2019 Salı 11:31
Gümrük mevzuatı değişti ihracatçı zora girdi

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, ihracat beyannameleri ile ilgili olarak, 1996 yılında Gümrük Mevzuatında yapılan değişiklik sonucu 11 numaralı kod yazılması gerekirken 90 numaralı kodun girilmesi sonrası bugün 18 milyon 200 bin beyannameye, beyanname başına 130 lira ceza uygulaması yapılmasının ihracatçıları zor durumda bıraktığını ifade etti.

Danışman, “Ekonominin zor günlerden geçtiği, ihracatın yegâne umut olduğu bir dönemde, üstelik de seçim arifesinde böyle bir uygulamanın iptal edilmesi konusunda siyasi iradenin teveccühünü bekliyoruz” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:31
  1. Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman
  2. ihracat beyannameleri
  3. Gümrük Mevzuatı

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