  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın sahiplerini heyecanlandıran uyarı: Sadece 24 saat kaldı! “Pazartesi yaşanacaklara hazır olun” diyerek duyurdu! Resmen şok etti

Türkiye yaptı dünya izledi! 20 yılda çığır açıldı: Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı

10 bin liraya tapu sahibi olabilirsiniz! Bu iller için düğmeye basıldı! Kaçırılmayacak fırsat

Düğmeye basıldı: Bu hesaplar tarihe karışacak! Hemen kontrol edin, sadece ve sadece 5 gün kaldı

Amerikalıların düşürdüğü Türk SİHA'sı ile ilgili şok bilgi! Meğer…

Babacan’a çok büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu! Bunu duyunca, oturup ağlayacak

Hep mağdur hep mağdur! Ahmet Hakan şok etti! Bu işin içinden nasıl sıyrıldı, akıl alır gibi değil

Netanyahu'nun evini bastılar! İsrailliler cinnetin eşiğinde

Askeri kışlaya saldırı yapıldı! Sokağa çıkma yasağı ilan ettiler

CHP’li belediyeler ‘deprem turisti’
Aktüel Gümrük kapısından giren 2 araçta kilolarca uyuşturucu ele geçirildi!
Aktüel

Gümrük kapısından giren 2 araçta kilolarca uyuşturucu ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
2023-11-26 20:59:00 - 2023-11-26 21:03:15

Bakan Bolat: Esendere Gümrük Kapısı'nda 2 araçta 119,7 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Esendere Gümrük Kapısında görev yapan Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, yurda giriş yapan iki araçta gerçekleştirilen kontrollerde 119,7 kg afyon sakızı cinsi uyuşturucu ele geçirilmiştir" dedi.

Bakan Bolat sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Esendere Gümrük Kapısında görev yapan Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, yurda giriş yapan iki araçta gerçekleştirilen kontrollerde 119,7 kg afyon sakızı cinsi uyuşturucu ele geçirilmiştir. Uyuşturucuyla mücadelemiz kara, hava ve deniz gümrük kapılarımızda aralıksız devam ediyor. Başarılı operasyon dolayısıyla, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde görevli çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23