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Gümrük Kanunu değiştiriliyor

AK Parti milletvekillerince hazırlanan Gümrük Kanunu'nda değişiklik yapan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

23 Eylül 2019 Pazartesi 19:00
Gümrük Kanunu değiştiriliyor

Gümrük Kanunu'ndaki para cezalarını, gümrük müşavirleri ve yardımcılarının gümrük mevzuatına aykırı hareket ettiği durumlara ilişkin yaptırımları güncelleyen, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü yönetim kadrosunda olanlar, gümrük muhafaza amir ve memurlarının, diğer kolluk personeline tanınan haklardan yararlanmasını öngören kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti milletvekillerince hazırlanan kanun teklifi, Gümrük Kanunu'nda yenilikler içeriyor.

Teklifte, kanunun, "Transit Rejimi Altında Taşınan Eşyaya Uygulanacak Hükümler" bölümünde de değişiklik yapılıyor.

Tasfiye Edilecek Eşyalara ilişkin düzenleme 

Buna göre, "Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir yerden diğer bir yere transit rejimi hükümleri çerçevesinde nakledilmek üzere gümrüğe sunulan eşya" ibaresi, "Türkiye Gümrük Bölgesinde bir yerden diğer bir yere transit rejimi kapsamında taşınarak varış gümrük idaresine sunulan serbest dolaşımda olmayan eşya" şeklinde değiştiriliyor. Böylece, gümrük idaresine sunulan serbest dolaşımda olmayan eşya, transit rejimi altında taşınan eşyaya uygulanacak hükümler kapsamına alınıyor.

Gümrük yükümlülüğü doğması durumunda asıl sorumlu, transit rejimine tabi tutulan eşya ile ilgili olarak gümrük idaresine karşı mali olarak sorumlu olacak. Gümrük idaresince işlem yapıldığı hallerde, asıl sorumlunun sorumluluğunun belirlenmesinde fiilin işlenmesinde dahlinin bulunup bulunmadığı hususu dikkate alınacak.

Serbest dolaşıma sokulacak eşya ve gümrük vergilerinden Savunma Sanayii Başkanlığı da muaf tutulacak.

Tasfiye Edilecek Eşyalara ilişkin bölümde de düzenleme yapılıyor. Buna göre, eşyaya ait varsa cezalar ile ambarlama ve elleçleme giderleri ve diğer giderler ile eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin yüzde 1’i, bu uygulamadan ikinci kez yararlanmak istenmesi halinde ise CIF değerinin yüzde 3'ü oranında bir tutarın ödenmesine bağlı olacak. Başvurunun, eşyanın ihale ilanı yayımlandıktan veya perakende satış kararı alındıktan sonra ve satışın gerçekleşmesinden önce yapılması halinde bu taleplerin kabulü söz konusu eşyaya ait varsa cezalar ile ambarlama ve elleçleme giderleri ve diğer giderler ile eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin yüzde 10’u oranında bir tutarın ödenmesine bağlı olacak. Bunun dışındaki başvurular kabul edilmeyecek.

1 yıl içinde yapılacak başvurular kabul edilecek

Teklif, tasfiyelik hale gelen ve tasfiye sonucu emanete alınan tutarların iadesi için eşya sahiplerinin talepte bulunabileceği süreyi belirliyor. Emanete alınan tutarların iadesi için, sahibine iadesine ilişkin mahkeme kararının kesinleştiği, diğerlerinde ise emanete alındığı tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılan başvurular kabul edilecek.

Teklifle, gümrük işlemlerinden doğan vergilerin alınabilmesi için tahakkuk edebilecek verginin yüzde 20 fazlası oranında teminat alınması uygulamasından vazgeçiliyor. Gümrük mevzuatı uyarınca, gümrük vergilerinin ve diğer amme alacaklarının ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesi gereken hallerde, bu teminatın söz konusu vergiler ve diğer amme alacakları tutarı kadar yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişi tarafından verilmesi öngörüyor.

Gümrük vergileri ile tahsil edilmiş gecikme faizinin veya gecikme zammının geri verilmesinde; fazla tahsilat yükümlüden kaynaklanmışsa geri verme başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren hesaplanan faiz ödenecek.

Diğer durumlarda ise tahsilat tarihinden geri verme kararının tebliği tarihine kadar geçen süre için, geri verilecek tutar üzerinden, aynı dönemde belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz ödenecek.

Geri verme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde idarece söz konusu kararın uygulanmaması halinde, ilgilinin talebi üzerine, tebliğ tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için kanunda belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz verilecek.

Gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için gereken şartları arasında güveni kötüye kullanma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suçlar ile örgütlü suçlardan hüküm giymeme şartı aranacak.

 

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 19:00
  1. Gümrük Kanunu
  2. TBMM Başkanlığına sunuldu
  3. Anadolu Ajansı

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