Gümrük çalışanları ve polislere Kovid-19 taraması yapılması planlanıyor

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, gümrük çalışanları ve polislere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taraması yapılmasının planlandığını bildirdi.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) iş birliğiyle hizmete geçen Kovid-19 Tanı Merkezi tanıtım toplantısı nedeniyle geldiği Kocaeli'de AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mardinoğlu, Kovid-19'la mücadeleyi Sağlık Bakanlığının en iyi şekilde yürüttüğünü belirterek, vaka sayısı ve iyileşen hasta sayısına bakıldığında umut verici rakamlar gördüklerini ifade etti.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) girişimiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında çalışma başlatıldığını anımsatan Mardinoğlu, pilot uygulamaya göre sanayi çalışanlarından alınan örneklerin, GTÜ'de kurdukları Kovid-19 Tanı Merkezi'nde test edildiğini aktardı.

Mardinoğlu, Kovid-19 tanı testlerinin sayılarının artırılması için çalışmaya başladıklarını vurgulayarak, "Bu kapsamda 10 farklı merkezde TÜSEB olarak yaklaşık günde 40 bin test yapıyoruz. GTÜ'de kurduğumuz bizim 10. merkezimiz. Bu merkez diğerlerinden farklı olarak fabrikalarda çalışanların taramalarını yapıyor. KSO ve GTÜ'yle yapılan bu proje pilot bir projedir. Bu pilot projenin sonuçlarına göre bu tarama işlemi farklı Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), farklı bölgelerde hayata geçirilecektir. Bununla ilgili çalışmaya başladık. Farklı illerimize de bu taramanın yapılması için farklı merkezler kurmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

- "İstanbul'da testlerin yaklaşık yüzde 98, yüzde 99'unun sonucunu 24 saatte veriyoruz"

Buna benzer çalışmaların farklı kesimlerde de yapılacağını aktaran Mardinoğlu, şunları söyledi:

"Gümrüklerde çalışanlarla ilgili tarama Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak. İçişleri Bakanlığı tarafından da polis teşkilatımızın taranması planlanmaktadır. Benzer proje gelecek günlerde Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak. Çalışan insanların veya toplumdaki insanlara en erken zamanda tanı konulması tedavi sürecinde bizim için büyük bir avantaj olacak."

Mardinoğlu, erken zamanda tedaviye başlanmasının hastalık sürecinin daha hızlı atlatmasına vesile olabileceğini kaydetti.

Türkiye'deki 10 tanı merkezini ilk kurduklarında tam kapasiteyle çalışıldığını belirten Mardinoğlu, şu bilgileri verdi:

"Merkezlerimizdeki kapasiteleri tam olarak kullanmaktaydık ama şu an sevinerek söyleyebilirim ki kapasitemizin altında çalışmaktayız. İstanbul için söylemek gerekirse testlerin yaklaşık yüzde 75'inin 12 saat içerisinde, yüzde 98, yüzde 99'unun da 24 saat içerisinde sonucunu verebiliyoruz. Bu da bizi sevindiren bir gelişme. Şu anda toplanan örnek ve sonrasındaki hastanelere başvuru anlamında ciddi anlamda azalma var. Bu azalma neticesinde test miktarlarında bir düşüş var. Bunun nedeni talep olmaması ancak kapasitemiz mevcut."



