Gümrük Birliği görüşmelerinde gözler 28 Şubat’ta
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 23 yıl önce yürürlüğe gören Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi açısından çok önemli bir etkiye sahip olan Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı 28 Şubat 2019’da geçekleşecek.02 Ocak 2019 Çarşamba 12:07
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyeliği öncesinde geçiş dönemi düzenlemesi olarak yürürlüğe konulan Gümrük Birliği Anlaşması’nın üzerinden 23 yıl geçti. Bu süre içerisinde ilerleme sağlanamaması aleyhimize işliyor.
İki yıl gecikme var
AB’nin üçüncü taraflarla imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarına (STA) Türkiye’nin doğrudan taraf olamaması, Türk araçlarına getirilen kara yolu kotaları, AB’nin Gümrük Birliği’nin işleyişiyle ilgili danışma ve karar alma mekanizmalarında yeterince yer almaması en önemli sorunların başında geliyor. Ticaretin sanayi ürünleriyle kısıtlanması, Türkiye ile AB arasındaki ticareti sınırlandırıyor. Anlaşmanın kapsamının genişletilmesiyle mal ve hizmet ticaretinin yanı sıra Türk firmalarının rekabetçiliğinin artırılması öngörülüyor. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerinin 2017 yılına kadar başlaması gerekirken henüz resmi bir adım atılmadı.
Samimiyet sınavı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Erdal Tanas Karagöl, “Gümrük Birliği’nin güncellenmesi noktasında Balkan ülkelerinin Türkiye’ye desteği önemli. 28 Şubat 2019’da geçekleşecek Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı, anlaşmanın güncellenmesi bakımından son derece kritik bir eşiktir’’ diye konuştu.
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