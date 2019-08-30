Gümeli’de traktör kazası: 1 yaralı Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde traktörün takla atarak şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde traktörün takla atarak şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gümeli At Yaylası mevkiinde meydana geldi. Fındık bahçesinden gelmekte olan Zeynel A. (54) yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Traktörün ön tekerleri ile ön aksamları traktörden ayrılırken, araçtan fırlayan Zeynel A. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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