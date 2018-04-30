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Gül'ün "Aday değilim" sözlerine ilk açıklama!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olmamasıyla ilgili ilk kez konuştu ve ""Keşke kardeşlik kelimesini ağzına alsaydı" dedi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:31
Gül'ün "Aday değilim" sözlerine ilk açıklama!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABDULLAH GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "Aday değilim" açıklamasına değinen Bahçeli, "Kardeşlik hukuku yerine getirildi mi" sorusunu "Kardeşlik hukuku adı konmadan yerine geldi. Keşke açıklamasını kardeşlik sözlerini ağzına alarak yapsaydı. O zaman daha anlamlı olurdu. Ama o anlama gelen cümleleri var" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU HATASINDAN DÖNÜYOR"

Gazetecilerin CHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçen 15 milletvekilinin partilerine geri dönme ihtimali sorusunu da yanıtlayan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bir hatadan vazgeçmiş demektir. 15 milletvekilinin kendi öz partisine dönmesi gerekir. Abidik gubudik işlerden vazgeçmek lazım.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 11:31
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