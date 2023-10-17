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Dünya Gülücükler şakalar ortada bir şey yok gibi davrandılar! Mahmud Abbas'la ABD'li Antony Blinken'in hareketleri dikkat çekti
Dünya

Gülücükler şakalar ortada bir şey yok gibi davrandılar! Mahmud Abbas'la ABD'li Antony Blinken'in hareketleri dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2023-10-17 20:46:00 -

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile şakalaştığı görüntüler şaşırtacak cinsten, görüşme öncesi şakalaşıp gülüşmeleri büyük dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldi. Abbas'ın Blinken ile şakalaştığı görüntüler gündem oldu.

Abbas, Blinken'e 'Buradan ev almalısın' dedi. Blinken ise 'Düşünüyorum' diye cevap verdi. İkilinin şakası sosyal medyada gündem oldu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
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