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Gültak: "Önceliğimiz ve hedefimiz Akdeniz’in sorunlarını çözmek"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediye meclis üyelerine hitaben, “Akdeniz’de yaşayan insanlarımız bizden hizmet, proje ve yatırım bekliyor.

06 Eylül 2019 Cuma 15:25
Gültak: "Önceliğimiz ve hedefimiz Akdeniz’in sorunlarını çözmek"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediye meclis üyelerine hitaben, “Akdeniz’de yaşayan insanlarımız bizden hizmet, proje ve yatırım bekliyor. Önceliğimiz ve hedefimiz, insanlarımızın, ilçemizin ve kentimizin sorunlarını çözmektir” dedi.


Akdeniz Belediyesi Meclis Toplantısı Eylül ayı ikinci oturumu, Belediye BaşkanıMustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirildi. Yoklama ile başlayıp ve bir öncekimeclis tutanak özetinin oylanmasıyla devam eden oturumunda, ilk oturumdagündeme alınan ve komisyonlara havale edilen bazı maddeler görüşülerek kararabağlandı.


Meclis üyelerinin çeşitli konularda görüşlerini ifade etmesinin ardından söz alanAkdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz ilçesinin ve ilçede yaşayaninsanların çözüm bekleyen çok önemli sorunları olduğunun altını çizdi.Sözlerine, “Belediye meclis üyeleri olarak, Akdeniz ilçemizde hizmet bekleyen bütün insanlarımızın sorunlarını dile getirelim, tartışalım ve çözüm üretelim. Çünkü gerçekten Akdeniz’in çözüm bekleyen büyük sorunları var” diyerek başlayan Gültak, “Akdeniz’de bizden hizmet bekleyen, ekmeği-aşı olmayan garibanın, kanalizasyonu, altyapısı olmayan, okulunda, camisinde sıkıntısı olan insanlarımızın sorunlarını konuşup birlikte çözelim. Bu nedenle Akdeniz ilçemizi, belediyeciliği ilgilendiren hizmetleri, projeleri, sorunları ve çözüm önerilerini meclisimizde hep birlikte tartışalım. Öncelikli olarak Akdeniz’in, şehrimizin ve insanlarımızın sorunlarıyla ilgilenelim. Hedefimiz bu olmalı” diye konuştu.


Bir sonraki Akdeniz Belediyesi Meclis Toplantısının, 1 Ekim 2019 tarihinde saat10:00’da Karaduvar Mahallesi’nde bulunan belediyeye bağlı Kültür Evi’ndeyapılmasının karara bağlanmasının ardından oturum sona erdi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:25
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