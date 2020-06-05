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Aktüel

Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi: “Önceliğimiz üstyapının tamamlanması”

Yol ve kaldırım yapımına devam eden Gülşehir Belediyesi, çalışmalarına Karavezir mahallesinde devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 17:01:29 -
Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi: “Önceliğimiz üstyapının tamamlanması”

Yol ve kaldırım yapımına devam eden Gülşehir Belediyesi, çalışmalarına Karavezir mahallesinde devam ediyor.


Hava şartlarının iyileşmesi ile başlatılan yol ve kaldırım yapımında önemli mesafe kat eden Gülşehir Belediyesi ekipleri, Karavezir Mahallesinde beş ayrı ekiple çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Mahallesi ve Oruç Reis Mahallesinde tamamlanmak üzere olan yol ve kaldırım yapımının ardından çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına başlayacaklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, dokuzuncu ayın sonuna kadar Gülşehir’in üstyapı sorununu bitireceklerini belirtti.

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