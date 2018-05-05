Gülmekten kırıldılar! 'Yumurtalar hep gitti'
Karadenizli kadın sırtındaki ağır yüküyle yokuş yukarı çıkmaya çalışınca olanlar oldu. Elinde yumurta poşeti bulunan kadın dengesini kaybederek geriye yuvarlandı. Çevredekiler ise gülme krizine tutuldu. Video sosyal medyada günün en çok paylaşılan videoları arasına girdi.05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:05
Karadeniz'de çekilen videoda sırtında ot yükü elinde yumurta poşeti ile yokuş yukarı çıkmaya çalışan Karadenizli kadın dengesini kaybederek gerisin geriye yuvarlandı. O yuvarlanırken çevredekiler ise gülmekten kırıldı.
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