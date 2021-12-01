Gullurikya tatlı tarifi, nasıl yapılır?

Gullurikya tarifi için malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

2/3 su bardağı su

Pişirmek için:

1 su bardağı harnup pekmezi

½ su bardağı su

Yapılışı

Un, yağ ve suyu karıştırıp yoğurarak, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Hazırladığınız bu hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve iki elinizin arasında yuvarlayarak bir ip gibi uzatın. Ardından hamuru spiral şeklinde dolayarak gullurikyanın şeklini verin. Bir tencerede su ve pekmezi kaynatın. Kaynayan pekmezli suya hazırladığınız hamurları atın ve bu şekilde yaklaşık 20 dakika kaynatın. Pişirme süresinin sonunda gullurikyalarınızı tencereden alın ve servis edin. Afiyet olsun.