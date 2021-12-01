  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Gullurikya tatlı tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Gullurikya tatlı tarifi, nasıl yapılır?

Gullurikya tarifi, yavru vatan Kıbrıs’ta yapılır

Yeniakit Publisher
2021-12-01 22:24:00 - 2021-12-01 22:54:41
Gullurikya tatlı tarifi, nasıl yapılır?

Gullurikya tarifi için malzemeler

Hamuru için:

  • 1 su bardağı un
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 2/3 su bardağı su

Pişirmek için:

  • 1 su bardağı harnup pekmezi 
  • ½ su bardağı su

Yapılışı

Un, yağ ve suyu karıştırıp yoğurarak, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Hazırladığınız bu hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve iki elinizin arasında yuvarlayarak bir ip gibi uzatın. Ardından hamuru spiral şeklinde dolayarak gullurikyanın şeklini verin. Bir tencerede su ve pekmezi kaynatın. Kaynayan pekmezli suya hazırladığınız hamurları atın ve bu şekilde yaklaşık 20 dakika kaynatın. Pişirme süresinin sonunda gullurikyalarınızı tencereden alın ve servis edin. Afiyet olsun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan zam müjdesi: 2 bin 500 lira ve 5 bin TL zam yapacağız
Ekonomi

Erdoğan'dan zam müjdesi: 2 bin 500 lira ve 5 bin TL zam yapacağız

Açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pratisyen hekimlere 2 bin 500 lira, uzman doktorlara 5 bin lira zam yapacağız" mü..
Dünya

"Omicron varyantı" tam olarak ne? Alman profesörden yüreklere su serpen açıklama

Almanya epidemiyolog Prof. Dr. Karl Lauterbach, omicron varyantı ile ilgili yüreklere su serpen açıklamayı yaptı.
BAE, Öztürk’ü, serbest bıraktı
Gündem

BAE, Öztürk’ü, serbest bıraktı

Akit’in ısrarla gündemde tuttuğu ve yayınlarında sıklıkla yer verdiği bir insanlık dramı daha bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın araya gi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay