Güllü'nün ölümünde şoke eden gelişme!
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen kızı Tuğyan'ın sevgilisi Kervan da gözaltına alındı.
Arabesk müziğin efsane ismi Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yeni ve dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
Annesini öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter dosyasında, soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni bilgiler ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında, Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan Eminoğlu cinayeti azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alındı.