Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Borsa kaldığı yerden devam: BİST güne pozitif başladı!
Giriş Tarihi:

Borsa kaldığı yerden devam: BİST güne pozitif başladı!

Önceki işlem gününü satış baskısıyla tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni güne alıcılı başladı. Açılışta yüzde 0,34 değer kazanan endeks, 12.771,45 puan seviyesine yükseldi.

#1


ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik tarifelerin uygulanmayacağını açıklamasıyla küresel piyasalarda risk iştahı yeniden güç kazandı. Bu görünümle birlikte, yurt içinde Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana sürdürdüğü yükseliş trendine dün kısa bir mola vermesine rağmen yeni güne pozitif bir zeminle başladı. Ocak ayında yalnızca iki kez düzeltme yaşayan BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı işlemler sonucunda günü yüzde 0,61 düşüşle tamamladı. Endekste bugün yön tayininde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı öne çıkıyor. Piyasa beklentileri, TCMB’nin politika faizinde 150 baz puanlık indirime giderek oranı yüzde 36,5 seviyesine çekmesi yönünde şekilleniyor.

#2


İşte, 22.01.2026 tarihli BIST 100 ve sektör endekslerinin günlük performansı: Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,28 puan ve yüzde 0,34 artışla 12.771,45 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,88 ile tekstil deri, tek kaybettiren yüzde 0,24 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.900 ve 13.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

#3


Tüketici güveni yükseldi, imalat sanayisinde kapasite kullanımı arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini yayımladı. TÜİK ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğinde yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi ocak ayında sınırlı da olsa artış gösterdi. Aralık 2025’te 83,5 seviyesinde bulunan endeks, yüzde 0,3’lük yükselişle 83,7’ye çıktı.

#4


Öte yandan TCMB, ocak ayına ait İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verilerini açıkladı. İmalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.752 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi’ne verdiği yanıtlar doğrultusunda yapılan hesaplamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı geçen aya kıyasla 0,2 puan artarak yüzde 74,4 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise ocak ayında 0,3 puanlık düşüşle yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

#5


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
