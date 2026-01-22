Sürpriz dedirten çıkış! Milli Yıldız adım adım Rams Park'a mı?

Sarı-Kırmızılılar'da 3. golcü düşüncesinin arkasında bir planlama vardı. Osimhen ve Icardi'nin sakatlık ihtimalleri dışında bazı karşılaşmalarda çift forvete dönülmesi düşünülüyordu. Bu sebeple yeni bir forvet takviyesi masaya konuldu. Şu anda en azından Deniz Gül konusunda bir ilerleme yok...