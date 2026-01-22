  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Sürpriz dedirten çıkış! Milli Yıldız adım adım Rams Park'a mı?
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Sürpriz dedirten çıkış! Milli Yıldız adım adım Rams Park'a mı?

Galatasaray yaklaşık 1 hafta önce Porto'yla Deniz Gül için bir temas kurmuştu. Peki o tarihten beri ilerleme oldu mu?

#1
Foto - Sürpriz dedirten çıkış! Milli Yıldız adım adım Rams Park'a mı?

Galatasaray, Osimhen ve Icardi'nin arkasına 3. bir forvet ekleyebilmek için Deniz Gül'ü listesine eklemişti. 21 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 1 hafta önce Porto'yla temas kuruldu. Fakat alınan bilgilere göre; o tarihten sonra Sarı-Kırmızılılar yeni bir girişim yapmadı.

#2
Foto - Sürpriz dedirten çıkış! Milli Yıldız adım adım Rams Park'a mı?

Sarı-Kırmızılılar'da 3. golcü düşüncesinin arkasında bir planlama vardı. Osimhen ve Icardi'nin sakatlık ihtimalleri dışında bazı karşılaşmalarda çift forvete dönülmesi düşünülüyordu. Bu sebeple yeni bir forvet takviyesi masaya konuldu. Şu anda en azından Deniz Gül konusunda bir ilerleme yok...

#3
Foto - Sürpriz dedirten çıkış! Milli Yıldız adım adım Rams Park'a mı?

Deniz, A Milli Takım'ın da bir parçası... 21 yaşındaki futbolcu bu sebeple avantajlı bir hamle olabilirdi.

#4
Foto - Sürpriz dedirten çıkış! Milli Yıldız adım adım Rams Park'a mı?

1.90 boyundaki oyuncunun Porto'yla 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Portekiz ekibi onun için 2024 yazında Hammarby Kulübü'ne 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

