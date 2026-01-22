  • İSTANBUL
Ekonomi
Yeniakit Publisher
Kamu ihalelerinde yeni tebliğ 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kamu ihalelerinde yeni tebliğ 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 27,67 artırılarak güncellendi. Tebliğ, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olacak.

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2025 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 27,67) artırılarak güncellendi.

Tebliğ, 1 Şubat 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle…

