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Aktüel "Güllük Liman Sahası"na en yüksek teklifi ICC Grup verdi
Aktüel

"Güllük Liman Sahası"na en yüksek teklifi ICC Grup verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:49:22 -
"Güllük Liman Sahası"na en yüksek teklifi ICC Grup verdi

ANKARA (AA) - Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait, Muğla'daki "Güllük Liman Sahası"nın özelleştirilmesi ihalesinde, en yüksek teklifi 35 milyon 250 bin lirayla ICC Grup İnşaat Ticaret Limited Şirketi verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmazer başkanlığında söz konusu sahanın 45 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. İhaleye, Erk İnşaat Taahhüt Hazır Beton Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ, ICC Grup İnşaat Ticaret Ltd. Şti, Ahlatcı Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Eti Girişim Yatırım AŞ katıldı.

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Bir elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 25 milyon 500 bin lira, artırım aralığı da 100 bin lira olarak belirlendi.

Açık artırma sonunda en yüksek teklifi 35 milyon 250 bin lirayla ICC Grup İnşaat Ticaret Ltd. Şti verdi.

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