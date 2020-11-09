  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Güller diyarı" Isparta'dan Çadlılara su kuyusu desteği
Aktüel

"Güller diyarı" Isparta'dan Çadlılara su kuyusu desteği

Isparta Adliyesi personelince Çad'ın Baguirmi kentinde açtırılan kuyu sayesinde bölgede yaşayan yoksul insanlar temiz içme suyuna kavuştu - Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut: - "Çad'daki insanlara yalnız olmadıklarını gösterdik. Arkadaşlarımız 'insanlık erdemine bir katkımız olsun' diye orada bulunduklarını anlattılar"

Yeniakit Publisher
2020-11-09 12:13:05 -
"Güller diyarı" Isparta'dan Çadlılara su kuyusu desteği

ISPARTA (AA) - YALÇIN ÇELEN - Isparta'da adliye çalışanlarınca düzenlenen kampanyada toplanan parayla Orta Afrika ülkesi Çad'ın Baguirmi kentine bağlı Umm Kadmoul köyünde su kuyusu açıldı.

Başkent Encemine'ye 76 kilometre uzaklıktaki köyde açılan su kuyusuyla çok sayıda kişi temiz suya kavuştu. Çok sayıda kişinin temiz su tüketiminden mahrum olduğu ülkede inşa edilen çeşmenin, 14 tonluk su tankı ve 6 musluğu ile küçük ve büyük hayvanlar için yalağı bulunuyor.

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adliyede görevli hakimler, savcılar ve diğer çalışanların desteğiyle Isparta Adliyesi Temiz Su Kuyusu Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Projenin maliyetinin 120 bin lira olduğunu aktaran Akbulut, "Su kuyusu açma projesinde Türk Kızılayın da destekleri oldu. Aramızda topladığımız yardımlarla personelimiz, Çad'a giderek çeşmenin açılışını gerçekleştirdi." dedi.

İnşa edilen çeşme sayesinde günlük 5 bin kişinin temiz su ihtiyacının karışılanacağını belirten Akbulut, projeye destek veren herkese teşekkür etti.

- Çocuklar da sevindirildi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle açılışı ertelemek zorunda kaldıklarını anlatan Akbulut, şöyle devam etti:

"Su kuyusu iki hafta önce faaliyete geçti. Arkadaşlarımız bölgeye giderken yardımsever vatandaşlarımızdan da para topladı. Afrikalı çocuklarımıza hediyeler, kıyafetler, oyuncaklar götürdüler, kurban kestiler. Çad'daki insanlara yalnız olmadıklarını gösterdik. Arkadaşlarımız 'insanlık erdemine bir katkımız olsun' diye orada bulunduklarını anlattılar."

Projeden çok mutlu olduklarını dile getiren Akbulut, başka yardım projelerini de hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.

Bu arada açılışta, Isparta'dan Çad'a giden heyet tarafından Başsavcı Mustafa Akbulut'un kaleme aldığı "Afrikalı çocuk" isimli şiirin de okunduğu öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlker Başbuğ'dan devlet sırlarını sızdıran 'vatan haini'ne destek! Tam da 1 gün önce
Gündem

İlker Başbuğ'dan devlet sırlarını sızdıran 'vatan haini'ne destek! Tam da 1 gün önce

TSK içerisinden devlet sırlarını sızdırdığı ve MİT'i ifşa etme suçlamasıyla yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'a İlker Baş..
Joe Biden'ın seçilmesi İran'a yaradı: Dolarda sert düşüş
Dünya

Joe Biden'ın seçilmesi İran'a yaradı: Dolarda sert düşüş

İran'da yaptırımların sebep olduğu ekonomik baskılar nedeni ile serbest piyasada rekor seviyeye ulaşan dolar 3 Kasım'da ABD'de yapılan başka..
İstanbul'a böyle getirildi! O hain için süreç başladı
Gündem

İstanbul'a böyle getirildi! O hain için süreç başladı

FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz Malkatan, hakkında soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay