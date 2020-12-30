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Ekonomi Gülle: Yeni bir dönem başlangıcının arifesindeyiz
Ekonomi

Gülle: Yeni bir dönem başlangıcının arifesindeyiz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatçılar olarak, Türkiye’nin önemli ihraç pazarlarından olan Birleşik Krallık’ın Brexit sürecini başından beri büyük bir dikkatle takip ettiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 10:43:00 -
Gülle: Yeni bir dönem başlangıcının arifesindeyiz

Birleşik Krallık’ın, 2019 yılında 10,8 milyar dolarla en çok ihracat gerçekleştirilen 2’inci ülke olduğuna dikkati çeken Gülle, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasına ilişkin, “Kazan-kazan modeli çerçevesinde, Birleşik Krallık ile ticaretimizde yeni bir dönem başlangıcının arifesindeyiz” ifadesini kullandı.

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